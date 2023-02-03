В Вильнюсе пройдет традиционная международная конференция по рынкам капитала

В рамках дискуссий конференции будут обсуждаться усилия политики Европейского союза рынков капитала и роль государственного сектора в улучшении функционирования местных рынков капитала и повышении доступности продуктов рынков капитала, особенно в свете геополитических вызовов и неопределенности, вызванных войной в Украине.

На ней участники проанализируют возможности компаний по получению финансирования на рынках капитала, обсудят процессы реализации устойчивости в сфере финансов, вопросы выпуска финансовых инструментов и привлечения инвесторов, внедрение новейших технологических решений в сфере инвестиционных услуг.

Участие примут: министр финансов Гинтаре Скайсте, председатель правления Банка Литвы Гедиминас Шимкус, вице-министр финансов Вайда Маркявичене, президент Ассоциации банков Литвы Ейвиле Чяпкуте, вице-президент "Nasdaq" по европейскому рынку Арминта Саладжене и множество зарубежных влиятельных представителей. С вступительным словом выступит премьер-министр Ингрида Шимоните.