В Вильнюсе пройдет традиционная международная конференция по рынкам капитала

В рамках дискуссий конференции будут обсуждаться усилия политики Европейского союза рынков капитала и роль государственного сектора в улучшении функционирования местных рынков капитала и повышении доступности продуктов рынков капитала, особенно в свете геополитических вызовов и неопределенности, вызванных войной в Украине.
На ней участники проанализируют возможности компаний по получению финансирования на рынках капитала, обсудят процессы реализации устойчивости в сфере финансов, вопросы выпуска финансовых инструментов и привлечения инвесторов, внедрение новейших технологических решений в сфере инвестиционных услуг.
Участие примут: министр финансов Гинтаре Скайсте, председатель правления Банка Литвы Гедиминас Шимкус, вице-министр финансов Вайда Маркявичене, президент Ассоциации банков Литвы Ейвиле Чяпкуте, вице-президент "Nasdaq" по европейскому рынку Арминта Саладжене и множество зарубежных влиятельных представителей. С вступительным словом выступит премьер-министр Ингрида Шимоните.
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