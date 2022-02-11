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22-23 февраля в Вильнюсе под патронажем Светланы Тихановской состоится бизнес-форум "Belarus Business Harbour in Baltics". Форум организует Ассоциация беларусского бизнеса за рубежом (ABBA) в генеральном партнерстве с Европейским Гуманитарным Университетом.
В Вильнюсе пройдет Белорусский бизнес-форум
© Shutterstock

Это масштабное мероприятие пройдет в историческом здании ЕГУ в центре Вильнюса.

Форум ставить цел объединить и сплотить белорусский бизнес за рубежом, создать сильную и влиятельную бизнес-диаспору, а также продолжить диалог с представителями демократических стран о том, как они могут поддержать белорусское бизнес-сообщество в изгнании.

В ходе форума 22-23 февраля белорусские лидеры, международные дипломаты и эксперты соберутся вместе и обсудят практические вопросы поддержки белорусских бизнесов за рубежом. Предприниматели поделятся тем, с какими проблемами сталкиваются бизнесы в Беларуси и после релокации – и как можно помочь.

На открытии форума выступит Светлана Тихановская и члены ее экономической команды Алесь Алехнович, Евгений Бурый и Ирина Сазанович.

Среди белорусских спикеров и почетных гостей будут предприниматели и менеджеры Павел Либер, Вадим Прокопьев, Кирилл Волошин, журналист Алина Ковшик, экономист Сергей Чалый, оперная певица Маргарита Левчук и другие.

Мероприятие посетят предприниматели, дипломаты, официальные представители Литвы, Польши и других стран: зам-министра экономики и инноваций Литвы Йовита Нелюпшене, посол США в Беларуси Джули Фишер, руководитель отдела программ сотрудничества дипломатической миссии ЕС в Беларуси Беренд де Гроот, вице-президент Союза предпринимателей и работодателей Польши Марцин Новацки и другие.

Это второй белорусский бизнес-форум такого масштаба. Первое мероприятие такого уровня прошло в октябре 2021 года в Варшаве.

Форма для регистрации и программа форума - здесь.

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