В Вильнюсе пройдет Белорусский бизнес-форум

Это масштабное мероприятие пройдет в историческом здании ЕГУ в центре Вильнюса.
Форум ставить цел объединить и сплотить белорусский бизнес за рубежом, создать сильную и влиятельную бизнес-диаспору, а также продолжить диалог с представителями демократических стран о том, как они могут поддержать белорусское бизнес-сообщество в изгнании.
В ходе форума 22-23 февраля белорусские лидеры, международные дипломаты и эксперты соберутся вместе и обсудят практические вопросы поддержки белорусских бизнесов за рубежом. Предприниматели поделятся тем, с какими проблемами сталкиваются бизнесы в Беларуси и после релокации – и как можно помочь.
На открытии форума выступит Светлана Тихановская и члены ее экономической команды Алесь Алехнович, Евгений Бурый и Ирина Сазанович.
Среди белорусских спикеров и почетных гостей будут предприниматели и менеджеры Павел Либер, Вадим Прокопьев, Кирилл Волошин, журналист Алина Ковшик, экономист Сергей Чалый, оперная певица Маргарита Левчук и другие.
Мероприятие посетят предприниматели, дипломаты, официальные представители Литвы, Польши и других стран: зам-министра экономики и инноваций Литвы Йовита Нелюпшене, посол США в Беларуси Джули Фишер, руководитель отдела программ сотрудничества дипломатической миссии ЕС в Беларуси Беренд де Гроот, вице-президент Союза предпринимателей и работодателей Польши Марцин Новацки и другие.
Это второй белорусский бизнес-форум такого масштаба. Первое мероприятие такого уровня прошло в октябре 2021 года в Варшаве.
Форма для регистрации и программа форума - здесь.
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