В Вильнюсе продано здание Банка развлечений

Компания сообщает о покупке 100% акций компании Pramogų bankas у Nesė Group. Договор был подписан 26 июня 2023 года. Сделку планируют в ближайшее время завершить и ее сумму назвать в ближайшее время, когда стороны выполнят свои обязательства.
Подробности о сделки сообщат после ее завершения.
Здание находится на ул. A.Стульгинскё, 8. Его общая площадь составляет 4100 кв. м. Сейчас в нем работает казино, ночной клуб, административные компании.
Это историческое здание, в котором прежде находился кинотеатр "Победа" (Pergalė), это объект культурного наследия.
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