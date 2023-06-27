27 июня 2023 г. 09:11

В Вильнюсе продано здание Банка развлечений

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Parduodamas „Pramogų banko“ pastatas (Newsec nuotr.)
Parduodamas „Pramogų banko“ pastatas (Newsec nuotr.)

Компания INVL Baltic Real Estate, инвестирующая в недвижимость, покупает здание Банка развлечений в Вильнюсе.

Компания сообщает о покупке 100% акций компании Pramogų bankas у Nesė Group. Договор был подписан 26 июня 2023 года. Сделку планируют в ближайшее время завершить и ее сумму назвать в ближайшее время, когда стороны выполнят свои обязательства.

Подробности о сделки сообщат после ее завершения.

Здание находится на ул. A.Стульгинскё, 8. Его общая площадь составляет 4100 кв. м. Сейчас в нем работает казино, ночной клуб, административные компании.

Это историческое здание, в котором прежде находился кинотеатр "Победа" (Pergalė), это объект культурного наследия.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии