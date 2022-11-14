В Вильнюсе приводят в порядок Дворец спорта

Поскольку Дворец спорта - объект культурного наследия, хотят гарантировать сохранение его в хорошем состоянии. Сейчас вокруг здания стоит забор, в ближайшее время проведут необходимые ремонтные работы.
Недавно провели техническую экспертизу здания, после чего решили безотлагательно провести ремонт. Выяснилось, что через дыры в крыше в здание попадает вода, подвесные конструкции потолка нестабильны.
"Наша цель и обязанность обеспечить должный присмотр за объектом культурного наследия. Кроме того, до того момента как подготовят концепцию увековечивания памяти Шнипишкского еврейского кладбища и места памяти во Дворце спорта, этот дворец надо законсервировать", – говорил прежде глава "Имущественного банка" Миндаугас Синкявичюс.
Не секрет, что здание привлекает любопытных людей, они нелегально проникают во дворец спорта. Поэтому было решение надежно закрыть все входы в здание. Не только для людей, но и для птиц.
Все запланированные ремонтные работы должны завершиться д в первом квартале 2023 года.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новый президентский рейтинг: один из участников быстро наращивает популярность
Сокращается разрыв в рейтинге между президентом...
Литовской Премией свободы предлагают наградить президента Украины Зеленского
Литовскую Премию свободы в этом году предлагается...
Во время выбора работника компания Telia Lietuva дискриминировала кандидата по национальному признаку
Представитель компании Telia Lietuva дискриминировала...
Глава МИД Литвы: мир в Украине будет достигнут только на ее условиях
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис...
Эфир Delfi: взрыв в Литве, белорусские врачи в эмиграции, работа добровольцев над дронами-камикадзе
Зеленский прибыл в освобожденный Херсон, в Литве...