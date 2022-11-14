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В Вильнюсе Дворец спорта обнесли забором. "Имущественный банк" сообщает, что зданию ничего не грозит, его приведут в порядок, пишет madeinvilnius.lt.
В Вильнюсе приводят в порядок Дворец спорта
© DELFI / Tomas Vinickas

Поскольку Дворец спорта - объект культурного наследия, хотят гарантировать сохранение его в хорошем состоянии. Сейчас вокруг здания стоит забор, в ближайшее время проведут необходимые ремонтные работы.

Недавно провели техническую экспертизу здания, после чего решили безотлагательно провести ремонт. Выяснилось, что через дыры в крыше в здание попадает вода, подвесные конструкции потолка нестабильны.

"Наша цель и обязанность обеспечить должный присмотр за объектом культурного наследия. Кроме того, до того момента как подготовят концепцию увековечивания памяти Шнипишкского еврейского кладбища и места памяти во Дворце спорта, этот дворец надо законсервировать", – говорил прежде глава "Имущественного банка" Миндаугас Синкявичюс.

Не секрет, что здание привлекает любопытных людей, они нелегально проникают во дворец спорта. Поэтому было решение надежно закрыть все входы в здание. Не только для людей, но и для птиц.

Все запланированные ремонтные работы должны завершиться д в первом квартале 2023 года.

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