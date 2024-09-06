В Вильнюсе появятся новые троллейбусные маршруты

Пока еще рано говорить о том, где будут проходить новые маршруты, но такая возможность не исключена. Только вопрос времени, когда троллейбусы начнут ходить по тем улица, где их раньше не было.

„Автономным троллейбусом проще объехать препятствия, определенное расстояние они могут проехать без контактной сети. Сейчас еще рано представлять конкретные планы относительно новых маршрутов, однако в будущем мы обсудим такую возможность“, – сказала Виталия Роче, представитель компании JUDU.

Автономные троллейбусы смогут ездить без сети, а это значит, что они могут ездить там, где нет контактной сети.