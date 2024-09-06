2024.09.06 12:29

В Вильнюсе появятся новые троллейбусные маршруты

 
ru.DELFI.lt
Nauji troleibusai Vilniuje
Nauji troleibusai Vilniuje
ФОТО: Savivaldybės nuotr.

Новые автономные троллейбусы в Вильнюсе позволят расширить сеть/. Такие троллейбусы определенный участок дороги могут проехать без контактной сети. Это позволит им проехать там, где нет контактной сети, пишет портал madeinvilnius.lt.

Пока еще рано говорить о том, где будут проходить новые маршруты, но такая возможность не исключена. Только вопрос времени, когда троллейбусы начнут ходить по тем улица, где их раньше не было.

„Автономным троллейбусом проще объехать препятствия, определенное расстояние они могут проехать без контактной сети. Сейчас еще рано представлять конкретные планы относительно новых маршрутов, однако в будущем мы обсудим такую возможность“, – сказала Виталия Роче, представитель компании JUDU.

Автономные троллейбусы смогут ездить без сети, а это значит, что они могут ездить там, где нет контактной сети.

Первые новые троллейбусы Škoda уже доставлены в столицу, остальные доставят в первой половине 2025 года. Стоимость одного нового троллейбуса - почти 575 000 евро.

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