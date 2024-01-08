В Вильнюсе появится магазин польской сети дешевой одежды

Публично об этом нигде не сообщается. Однако на сайте cvbankas.lt есть объявление о том, что магазин HalfPrice ищет заместителя директора. В объявлении сказано, что этот работник будет участвовать в развитии бренда и повышении его узнаваемости в Литве. Значит, HalfPrice идет в Литву.
Кандидату предлагают скидки в магазинах компании CCC Lithuania в Литве. К этой группе на данный момент относятся магазины CCC, Modivo, eavalyne.lt, HalfPrice и DeeZee. Цель группы – доступная везде и для всех мода.
Сеть HalfPrice появилась в 2021 г. Основная цель компании - развитие продаж в сегменте недорогих товаров. Покупателям предлагают одежду известных брендов по более низкой цене, можно сэкономить до 80%. В магазинах предлагают широкий выбор одежды и обуви, аксессуаров, товаров домашнего обихода более 3000 известных во всем мире брендов.
Первый в странах Балтии магазин HalfPrice был открыт в апреле 2023 года в рижском торговом центре Akropolis.
По данным источников портала Delfi, первый магазин откроется в апреле в торговом центре Vilnius Outlet.
Представитель портала Pricer.lt Пятрас Чепкаускас сказал, что такое решение польской компании его не удивляет.
"Это похоже на Pepco, может, только одежды там будет больше. Эта сеть отличается низкими ценами, целевой сегмент будут покупатели Sinsay, Pepco, люди, покупающие одежду в торговых сетях", – сказал специалист.
Он считает, что новый игрок особого влияния на рынок не окажет.
"Это очередной игрок данной категории, он найдет своего клиента. Если взглянуть на ценовую политику – больше угрозы для сети Humana, н все будет происходить за счет нынешних игроков", – сказал он.
Сеть CCC работает в 29 странах мира, у нее есть почти 1000 магазинов.