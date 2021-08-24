В Вильнюсе появились "офисы" для желающих работать на свежем воздухе

Открыты три одноместных и один одноместный "офис" такого типа.

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"Последние годы напомнили нам о том, какое большое значение для самочувствия имеет свежий воздух, природа, и какая красивая природа в Литве. В карантин большая часть офисных работников работала из дома, после окончания карантина выросла потребность в гибридных условиях работы. Мы хотим предложить городским жителям возможность работы на природе, около Нерис, вед чистый воздух повышает эффективность работы, в домашних условиях это обеспечить не всегда возможно", – сказала представитель Darnu Group Сигита Сурвилайте-Мекёнене.

© Organizatorių nuotr.

Семь рабочих мест NeBiuro - подарок ответственного бизнеса Вильнюсу в рамках проекта "Подарок Вильнюсу". Этот подарок стоимостью 60 000 евро сделал фонд Darnių iniciatyvų paramos fondas.

С 24 августа вильнюсцы могут испробовать эти рабочие места. На крышах "офисов" NeBiuro установлены солнечные батареи, там есть беспроводной интернет.

Компания Darnu Group объявила конкурс на создание таких мобильных "офисов" еще весной. В конкурсе участвовали 45 дизайнеров.

Комиссия уделяла внимание функциональности, мобильности, творческому решению и экологичности проектов. Победителем конкурса стал проект Андрюса Таутвайшаса "Ближе к природе" (Arčiau gamtos).

Мобильные "офисы" будут доступны всем желающим в теплое время года. Зимой их уберут и вернут на место с наступлением весеннего тепла.