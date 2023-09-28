В Вильнюсе построят новый жилой квартал за 35 миллионов евро

"Науяместис – один из самых перспективных районов столицы. На протяжении многих лет мы наблюдаем тенденцию повышенного интереса покупателей к недвижимости в этом районе. С учетом этого, мы инвестируем в строительство привлекательных жилых домов, отвечающих потребностям жителей", – говорит руководитель Hanner Арвидас Авулис.

В жилой комплекс площадью почти 20 тысяч кв. м. по адресу Наугардуко 97 войдут четыре корпуса по 5-9 этажей. Компания планирует начать строительство сразу после получения разрешения на строительство, работы будут вестись в два этапа, завершить их планируется в течение трех лет.