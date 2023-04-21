В Вильнюсе построят новый микрорайон со школами и детскими садами

Автобусный парк из этого места "переселят".

Часть парка переведут в новый на территории Лепкальниса, а часть - в район Западной объездной дороги.

"Сейчас ведутся проектировочные работы. Мы готовим детальный план, потом начнется строительство. Парк построят, территория освободится", – сказал он. По его словам, речь идет о 9 га, где может появиться новый микрорайон.

"Там должны быть гарантированы все социальные функции - школа, детские сады, общинный центр, спортивная инфраструктура, возможно, небольшой парк. Я думаю, может быть лучше, чем в Пауписе, будет больше социальной инфраструктуры", – сказал Йонаускис.

По словам специалиста, в этом месте появятся и офисы, а возможно и какое-то производство - студии, фотостудии, рекламные, ремонтные услуги.

Как все это будет выглядеть на деле, пока неизвестно, поскольку плана нет, будет проведен конкурс на его разработку.

По словам Йонаускиса, новый микрорайон может появиться в течение 10 лет, но небольшие изменения начнутся через пару лет.

Президент Литовской ассоциации развития недвижимости Миндаугас Статулявичюс сказал, что если автобусный парк оттуда уберут, то естественно территорию сделают частью города.

"Вяркяй меняются. Появляется больше жилья, меньше складов, поэтому, конечно, не надо замораживать такую территорию. Раньше заявляли, что там сделают новый Паупис, поскольку его считают успешной конверсией. Может, не надо копировать, но такую большую территорию стоит разделить на разные функциональные зоны, жилую, коммерческую, торговую, парк. Думаю, бизнес этим заинтересуется", – сказал он, заметив, что там надо ориентироваться как на жилую, так и на торговую сферу, сферу услуг.

Статулявичюс подчеркнул, что при планировании важно избежать таких ошибок, которые были допущены в Перкункемисе, где не была запланирована социальная и торговая инфраструктура.

По его словам, в Вильнюсе еще есть много неиспользованных территорий - это Вилкпеде, Новая Вильня Науяместис, вокзальный район, Науининкай.