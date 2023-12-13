В Вильнюсе после обновления открыт самый старый ресторан McDonald’s

 
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Vilniuje po atnaujinimo atidarytas seniausias „McDonald’s“
Vilniuje po atnaujinimo atidarytas seniausias „McDonald’s“
ФОТО: Įmonės nuotr.

Самый старый вильнюсский McDonald’s встречает своих посетителей полностью обновленным. В помещении работает не только ресторан, но и McDrive с McDelivery, пишет портал madeinvilnius.lt.

Владельцы ресторана McDonald’s обещают клиентам не только обновленное помещение, но и новый опыт. Ресторан открылся 12 декабря. McDonald’s Parkas – самый старый ресторан этой сети не только в столице, но и во всей Литве. Больше месяца он был закрыт на реконструкцию.

Vilniuje po atnaujinimo atidarytas seniausias „McDonald’s“

McDonald’s – самая большая сеть фастфуда во всем мире. Компания была основана в Калифорнии в 1940 г. В Литве первый ресторан этой сети открылся 31 мая 1996 г. около вильнюсских железнодорожного и автобусного вокзалов.

Сейчас в Литве действует 17 ресторанов McDonald’s.

Vilniuje po atnaujinimo atidarytas seniausias „McDonald’s“
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