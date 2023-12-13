В Вильнюсе после обновления открыт самый старый ресторан McDonald’s

Владельцы ресторана McDonald’s обещают клиентам не только обновленное помещение, но и новый опыт. Ресторан открылся 12 декабря. McDonald’s Parkas – самый старый ресторан этой сети не только в столице, но и во всей Литве. Больше месяца он был закрыт на реконструкцию.