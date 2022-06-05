В Вильнюсе покупают меньше квартир, в лидерах Юстинишкес

меньше чем в мае квартир было продано только в марте - 166.

Однако в мае фиксировался рост предложения – на рынке появилось еще 350 новых квартир.

Больше всего договоров о покупке жилья зафиксировано в микрорайоне Юстинишкес (28).

На втором месте по этому показателю был район Расос (21).

Далее по популярности идут Старый город, Веркяй и Пашилайчай.