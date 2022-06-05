В Вильнюсе покупают меньше квартир, в лидерах Юстинишкес

меньше чем в мае квартир было продано только в марте - 166.
Однако в мае фиксировался рост предложения – на рынке появилось еще 350 новых квартир.
Больше всего договоров о покупке жилья зафиксировано в микрорайоне Юстинишкес (28).
На втором месте по этому показателю был район Расос (21).
Далее по популярности идут Старый город, Веркяй и Пашилайчай.
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