В Вильнюсе подорожали услуги такси, жители напоминают о том, что не ходят ночные автобусы

Многие жители столицы в фейсбуке спрашивают, когда вернут ночные автобусы, ведь пока у жителей кроме такси есть лишь вариант пешей прогулки до дома.
По данным компании "Услуги сообщения", после введения послаблений число пассажиров в общественном транспорте растет.
"Больше всего пассажиров фиксируем утром и вечером в часы пик, когда горожане едут на работу и в школы – это нормально, эта тенденция не менялась и в карантин", – сказал пресс-секретарь Мигле Белините.
Вечером количество пассажиров также растет, но пока незначительно. "Мы видим, что с 20 ч., количество пассажиров сокращается, равно как и в выходные дни. Для сравнения – в выходные пассажиров на 50% меньше чем в часы пик в рабочие дни", – заметила Билените.
Вопрос возвращения ночных автобусов будут рассматривать в свете эпидемиологической ситуации и потока пассажиров, в карантин их не вернут однозначно. Она сказала, что пассажиров не оставят без помощи и, возможно, продлят время курсирования скорых автобусов.
По ее словам, ночные автобусы пользовались особой популярностью с осени, когда начинался учебный год. Летом они непопулярны, поскольку многие горожане уезжают в отпуск.
Согласно статистике, летом количество пассажиров ночных автобусов сокращается на 40%.
После пандемии в ночных автобусах можно будет оплатить проезд с помощью "Карты вильнюсца", m.Ticket, Trafi и др. билетов. До пандемии билет за 1 евро надо было покупать у водителя.
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