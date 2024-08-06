2024.08.06 15:10

В Вильнюсе планируется установить новый круговой перекресток за 1 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
žiedinė sankryža
žiedinė sankryža
ФОТО: Shutterstock

В ходе реконструкции перекрестка улиц Шатрийос Рагана и Милейшишкю вместо трехстороннего перекрестка планируется установить круговой перекресток. Ориентировочная стоимость проекта составляет 1,1 млн евро.

По сообщению Вильнюсского городского самоуправления, перекресток решено переоборудовать, чтобы обеспечить более слаженное и безопасное движение транспорта.

„До сих пор движение транспорта с улицы Шатрийос Рагана на улицу Милейшишкю не могло происходить слаженно – перекресток находится на изгибе улицы, поэтому водителям, чтобы въехать на улицу Милейшишкю, приходилось останавливаться и убедиться, что въезд безопасен. Кроме того, переходить перекресток было небезопасно и пешеходам, поскольку не было пешеходных переходов“, - говорится в сообщении.

Планируется, что реконструкцию перекрестка осуществит ЗАО Akordas 1. Работы будут профинансированы из средств Вильнюсского городского самоуправления и Программы содержания и развития дорог, сообщили в муниципалитете.

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