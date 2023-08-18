18 августа 2023 г. 10:55

В Вильнюсе планируется установить 538 зарядных станций для электромобилей

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Elektromobilis
Elektromobilis
ФОТО: Shutterstock

В целях расширения сети зарядных станций для электромобилей в столице Вильнюсское самоуправление объявило тендер – рядом с домами вильнюcцев будет установлено 538 зарядных станций для электромобилей.

Как сообщает самоуправление, тендер объявлен для 13 территорий – Фабийонишкес-Шяшкине, Виршулишкес-Жверинас, Юстинишкес-Пилайте, Пашилайчяй-Пяркункемис, Жирмунай, Антакальнис, Шнипишкес-Центр, Науяместис, Сянаместис (Старый город)-Ужупис-Науйойи Вильня, Науйининкай-Вилкпеде-Жямейи Панеряй, Лаздинай-парк Вингис, Каролинишкес, Балтупяй-Йерузале-Сантаришкес.

Отмечается, что операторы, выигравшие тендер, получат право установить и эксплуатировать зарядные станции для электромобилей на десять лет, а после надлежащего выполнения условий, указанных в договоре, смогут один раз при тех же условиях продлить этот срок еще на пять лет.

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