В Вильнюсе планируется установить 538 зарядных станций для электромобилей

Отмечается, что операторы, выигравшие тендер, получат право установить и эксплуатировать зарядные станции для электромобилей на десять лет, а после надлежащего выполнения условий, указанных в договоре, смогут один раз при тех же условиях продлить этот срок еще на пять лет.