В Вильнюсе планируется установить 538 зарядных станций для электромобилей

Как сообщает самоуправление, тендер объявлен для 13 территорий – Фабийонишкес-Шяшкине, Виршулишкес-Жверинас, Юстинишкес-Пилайте, Пашилайчяй-Пяркункемис, Жирмунай, Антакальнис, Шнипишкес-Центр, Науяместис, Сянаместис (Старый город)-Ужупис-Науйойи Вильня, Науйининкай-Вилкпеде-Жямейи Панеряй, Лаздинай-парк Вингис, Каролинишкес, Балтупяй-Йерузале-Сантаришкес.
Отмечается, что операторы, выигравшие тендер, получат право установить и эксплуатировать зарядные станции для электромобилей на десять лет, а после надлежащего выполнения условий, указанных в договоре, смогут один раз при тех же условиях продлить этот срок еще на пять лет.