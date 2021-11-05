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Вильнюсский муниципалитет сообщает о том, что планируется реконструкция пешеходного виадука у железнодорожного вокзала.
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В ходе реконструкции отремонтируют поврежденные перекрытия и опоры, заменят лестницу, оборудуют пандусы для инвалидов-колясочников.

"Кроме того, уберут лестницы, ведущие на 2, 3, 4, 5 перроны и на перрон между 19 и 19B путями. Будет оборудована новая лестница на перрон Nr.1", – сказано в проекте.

На виадуке появится новое освещение.

Публичные обсуждения проекта состоятся 8 ноября 2021 г., в 17.00 ч. в удаленном формате. Замечания и предложения можно присылать по эл. почте andzej.denkovski@kelprojektas.lt до 8 ноября.

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