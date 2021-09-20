По данным компании, отопление стандартной квартиры площадью 50 кв. м в ноябре будет стоить около 40 евро (в прошлом – 25 евро), а такой же квартиры в реновированном доме – около 24 евро (в прошлом - 15 евро).
"Основная причина подорожания отопления - рост цены на газ и биотопливо, а цены на них диктует мировой рынок энергетических ресурсов", – сказано в сообщении.
VŠT отмечает, что счета зависят не только от цены на отопление, но и от потребления теплоэнергии.
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