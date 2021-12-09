В Вильнюсе открывается зимний парк развлечений "Лепкальнис"

Как и в прошлом году, количество клиентов будет ограничено – билеты будут продавать заранее.
С первых дней работы будет открыт пункт проката инвентаря, лыжная школа и кафе. Все желающие попасть в помещения: пункт проката, школу или кафе должны предъявить "паспорт возможностей". Зимний парк развлечений работает 80–90 дней зимой.
В зимний сезон в центре работает 10 трасс, они отличаются по уровню сложности. Каждый сможет найти здесь наиболее подходящий для себя маршрут. Общая протяженность трасс 2,6 км.
В центре работает мощная система для производства снега, которая позволяет и в небольшие морозы подготовить трассы. В этом сезоне в центре оборудован удобный подъемник, который улучшит условия для детей и начинающих.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава МИД Литвы: я готов уйти в отставку (41)
Лидер правящих консерваторов, министр иностранных дел...
"Delfi. Главное": вакцинация детей в Литве - спрашиваем у медика, омикрон в Европе - какой прогноз? (2)
Литва готовится к вакцинации детей с 5 до 12 лет. Что...
Вильнюсцы получили счета за отопление в ноябре жители поражены
В четверг некоторые жители Вильнюса уже получили...
В Литве уже можно записывать на вакцинацию детей 5-11 лет
С 9 декабря в Литве на вакцинацию от COVID-19 уже можно...
Невероятная история: Вильнюсский суд осудил несуществующего человека (26)
Иностранец, который выдал себя за гражданина Румынии,...