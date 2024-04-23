2024.04.23 11:13

В Вильнюсе открывается второй бар Piana Vyshnia

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

Официально: полюбившийся вильнюсцам бар Piana Vyshnia открывает свой филиал недалеко от Ратушной площади столицы, пишет портал madeinvilnius.lt.

Второй бар будет работать на ул. Диджёи, 30. На открытие бара приглашают 26 апреля. По вечерам в этом баре можно будет слушать живой джаз.

Открытие бара Piana Vyshnia будут праздновать два дня.

Первый бар Piana Vyshnia в Вильнюсе открылся в ноябре 2023 года на ул. Вильняус, 17. Он пользуется большой популярностью у вильнюсцев и гостей столицы.

Бар отличается тем, что в нем подают лишь один напиток - вишневую наливку "Вишневка", изготавливаемую по старым львовским традициям.

Первый бар "Пьяная вишня" открылся на площади Рынка во Львове в 2015 г. Позже бары появились в нескольких польских городах. Литва - шестая страна, в которой открылся этот бар.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии