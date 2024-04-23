В Вильнюсе открывается второй бар Piana Vyshnia

Второй бар будет работать на ул. Диджёи, 30. На открытие бара приглашают 26 апреля. По вечерам в этом баре можно будет слушать живой джаз.

Открытие бара Piana Vyshnia будут праздновать два дня.

Первый бар Piana Vyshnia в Вильнюсе открылся в ноябре 2023 года на ул. Вильняус, 17. Он пользуется большой популярностью у вильнюсцев и гостей столицы.

Бар отличается тем, что в нем подают лишь один напиток - вишневую наливку "Вишневка", изготавливаемую по старым львовским традициям.