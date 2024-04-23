В Вильнюсе открывается второй бар Piana Vyshnia

Второй бар будет работать на ул. Диджёи, 30. На открытие бара приглашают 26 апреля. По вечерам в этом баре можно будет слушать живой джаз.
Открытие бара Piana Vyshnia будут праздновать два дня.
Первый бар Piana Vyshnia в Вильнюсе открылся в ноябре 2023 года на ул. Вильняус, 17. Он пользуется большой популярностью у вильнюсцев и гостей столицы.
Бар отличается тем, что в нем подают лишь один напиток - вишневую наливку "Вишневка", изготавливаемую по старым львовским традициям.
Первый бар "Пьяная вишня" открылся на площади Рынка во Львове в 2015 г. Позже бары появились в нескольких польских городах. Литва - шестая страна, в которой открылся этот бар.