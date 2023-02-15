По данным Центра реестра, на прошлой неделе в Литве была зарегистрировано представительство швейцарского офиса Medtronic, которое занимается рекламой и продажами.

Представители Medtronic в прошлом году приезжали в Литву вместе с бизнес-миссией из США. Компания на своем сайте указывает, что создает решения для лечения 70 расстройств, она действует в 150-ти странах мира, в ней работают более 95 000 человек.