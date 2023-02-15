По данным Центра реестра, на прошлой неделе в Литве была зарегистрировано представительство швейцарского офиса Medtronic, которое занимается рекламой и продажами.
Представители Medtronic в прошлом году приезжали в Литву вместе с бизнес-миссией из США. Компания на своем сайте указывает, что создает решения для лечения 70 расстройств, она действует в 150-ти странах мира, в ней работают более 95 000 человек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Paradoksas: kelionių kainos sparčiai kyla, bet keliautojų daugėja – organizatoriai pataria, kaip užsitikrinti gerą kainą aktyviau renkasi ir egzotines šalis
TOP новостей
Скандальная статистика: как литовцы тайно продолжают торговлю с Россией
Власти в Литве думают, что делать с компаниями, которые...
Эфир Delfi: весеннее наступление, подсанкционные товары в Литве, можно ли умом понять Россию
Близится годовщина начала полномасштабного...
Мнение: Кремль может ударить по европейской критической инфраструктуре
Якуб Вех, ведущий польский эксперт в области...
Несчастье во время демонтажа Клебонишкского моста: отвалившаяся конструкция упала на землю
Кауансцы сообщили о том, что у них на глазах упали...
Саударгас: огласка – последняя инстанция для бизнеса, продолжающего свою деятельность в России
Вице-председатель Сейма, консерватор Паулюс Саударгас...