В Вильнюсе открыт новый завод по производству асфальта

"Мы постоянно инвестируем как в современные прогрессивные технологические решения, так и в аспекты, связанные с охраной природы, высказываем наше ответственное отношение к природе, качеству и устойчивости. Этот шаг - не только расширение бизнеса, он отражает позицию нашей группы: для нас важно будущее Литвы", – сказал глава группы Fegda grupė Гедиминас Грибулис.

Директор по производству асфальта Миндаугас Ашкеленас сказал, что при проектировании завода и выборе решений, в первую очередь думали о том, как они повлияют на охрану природы и экономию – сознательно выбирали более экологические решения.

Грибулис обратил внимание также на то, что новый завод, вместе с прежним заводом Ammann, – в случае необходимости сможет удовлетворить потребности всего рынка. Два эти завода за час могут произвести до 420 тонн асфальта.