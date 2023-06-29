В Вильнюсе открыт новый завод по производству асфальта

"Мы постоянно инвестируем как в современные прогрессивные технологические решения, так и в аспекты, связанные с охраной природы, высказываем наше ответственное отношение к природе, качеству и устойчивости. Этот шаг - не только расширение бизнеса, он отражает позицию нашей группы: для нас важно будущее Литвы", – сказал глава группы Fegda grupė Гедиминас Грибулис.
Директор по производству асфальта Миндаугас Ашкеленас сказал, что при проектировании завода и выборе решений, в первую очередь думали о том, как они повлияют на охрану природы и экономию – сознательно выбирали более экологические решения.
Грибулис обратил внимание также на то, что новый завод, вместе с прежним заводом Ammann, – в случае необходимости сможет удовлетворить потребности всего рынка. Два эти завода за час могут произвести до 420 тонн асфальта.
"Обычно мы продаем нашу продукцию и другим участникам рынка. Поэтому открытие завода – хорошая весть для всего рынка, мы обеспечим возможность быстро купить много асфальта, разных смесей. Для нас самих это означает плюс в плане конкуренции", – заметил Грибулис.
Новый завод смели тот, что был построен в 1998 г. – это был первый современный завод западного типа в независимой Литве. Через 5 лет был построен еще один завод – Ammann.
Весной этого года на месте старого 25-летнего завода построили новый, который лучше отвечает требованиям охраны природы. Строительные работы выполняли компании группы Fegda grupė – Fegda и Tilsta, проект разработала SRP projektas.