2024.07.17 16:48

В Вильнюсе открыт новый ресторан, в котором подают огромные чебуреки

 
ru.DELFI.lt
Čeburekai restorane
Čeburekai restorane
ФОТО: Organizatorių nuotr.

В вильнюсском районе Ужупис появился новый ресторан, в котором подают огромные чебуреки. Раньше их в столице можно было заказать только в районе вокзала, пишет портал madeinvilnius.lt.

Vynas ir čeburekai – это новый ресторан, в котором подают только чебуреки. К ним предлагают ягодное литовское вино.

Didžiuliai čeburekai Vilniaus restorane

Цена чебуреков 10 евро за штуку, есть варианты с мясом и вегетарианские, а также сладкие. Посетителей удивляет их размер – чебуреки огромные.

„Новое место, очень вкусные чебуреки, место уютное, обслуживание великолепное“, – пишут посетители.

Didžiuliai čeburekai Vilniaus restorane

„Для удобства посетителей им выдают перчатки – руками есть чебуреки удобнее.

Didžiuliai čeburekai Vilniaus restorane

Ресторан находится на ул. Ужупё, 22.

С субботы по понедельник ресторан работает с 16:00 ч. В другие дни с 11:00 до 23:00 ч.

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