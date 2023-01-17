В Вильнюсе открыт крематорий – третий в Литве

"В последние годы мы отмечаем рост спроса на услуги кремации, особенно в крупных городах. До сих пор клиенты в Вильнюсе не могли получить такую услугу рядом с домом, а сейчас можно удобно и достойно проститься с близким, сэкономить время на дорогу. Наконец-то такая возможность появится и в столице Литвы. В Риге крематорий был открыт 17 лет назад, в Таллине – 30", – сказал Арнас Вилджюнас, глава нового крематория Cremains и группы ритуальных услуг Re Verum.

Проект крематория в Вильнюсе был начат в 2016 году. В него инвестировали 4 млн. евро.

"Мы можем смело сказать, что являемся самым современным крематорием. У нас установлено лучшее на данный момент оборудование, какое только можно сейчас найти на рынке. Мы выбрали немецкую технику, которая обычно в два раза дороже альтернативных вариантов, но отличается высоким качеством и надежностью. Особое внимание мы уделили системе фильтрации воздуха", – сказал Вилджюнас.

По данным Re Verum, на данный момент в Литве кремируют около 30% умерших.

"Больше всего спрос на услугу растет в крупных городах. В небольших городках люди консервативнее, они больше соблюдают старые традиции. Однако потребность в услугах стабильно растет, нам есть к чему стремиться – , например, в Западной Европе кремируют 70% умерших. Спрос растет из-за нехватки мест для погребения, эстетики, удобства и расходов", – сказал Вилджюнас.

lrytas.lt отмечает, что окончательная стоимость услуги зависит от похоронного бюро, однако, по словам Вилджюнаса, сама кремация стоит около 400 евро, а все услуги, включая гроб и доставку покойного - от 600 евро.

Группа ритуальных услуг Re Verum“ действует на рынке с 2016 года. Ей принадлежат 8 похоронных бюро в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паневежисе, Плунге и Шяуляе, а также крематории Cremains в Вильнпсе и Клайпеде.