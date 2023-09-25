В Вильнюсе открыт 23-й магазин сети Lidl

 
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Lidl Lietuva
Lidl Lietuva
ФОТО: Organizatorių nuotr.

25 сентября в Вильнюсе, на ул. Лепкальнё, был открыт 23-й в столице магазин Lidl. Это юбилейный - 70-й - магазин этой сети в Литве. Площадь магазина 1400 кв. м, в нем 11 касс – 5 обычных и 6 - самообслуживания. Магазин будет работать ежедневно с 7 до 22 ч.

Открытие нового магазина было праздником для местной общины и первых покупателей, которые собрались еще до открытия – их угощали сладостями и напитками, бесплатно раздавали многоразовые пакеты и 700 порций мороженого.

Магазин открыт на перекрестке ул. Лепкальнё и Минского шоссе. Сеть Lidl улучшила и инфраструктуру города - обновила асфальтированные дороги не только к магазину, но и к парку зимних развлечений.

Новый магазин Lidl отличается своим дизайном – это магазин типа Metropol, на первом этаже магазина оборудована стоянка, а на втором - торговый зал, автомат по приему тары и склады. На третьем этаже здания - помещения для отдыха работников и технические помещения. Около нового магазина появилась станция для зарядки двигателя электромобилей. На крыше магазина планируется оборудовать солнечную электростанцию.

В новом магазине работают 30 человек.

По данным Rekvizitai.lt, в июле 2023 года средняя зарплата работников магазинов Lidl в Литве была 1898,29 евро "на бумаге".

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