В Вильнюсе открыт 23-й магазин сети Lidl

Открытие нового магазина было праздником для местной общины и первых покупателей, которые собрались еще до открытия – их угощали сладостями и напитками, бесплатно раздавали многоразовые пакеты и 700 порций мороженого.

Магазин открыт на перекрестке ул. Лепкальнё и Минского шоссе. Сеть Lidl улучшила и инфраструктуру города - обновила асфальтированные дороги не только к магазину, но и к парку зимних развлечений.

Новый магазин Lidl отличается своим дизайном – это магазин типа Metropol, на первом этаже магазина оборудована стоянка, а на втором - торговый зал, автомат по приему тары и склады. На третьем этаже здания - помещения для отдыха работников и технические помещения. Около нового магазина появилась станция для зарядки двигателя электромобилей. На крыше магазина планируется оборудовать солнечную электростанцию.

В новом магазине работают 30 человек.