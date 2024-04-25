В Вильнюсе открылся второй магазин украинских замороженных полуфабрикатов

Магазин Multi Cook работает в районе Науяместис, на ул. Шевченкос, второй появится в Северном городке, на ул. С.Жукауско, 35.

В ассортименте можно найти украинские вареники, пельмени, блинчики с разной начинкой, голубцы, котлеты и много другой продукции.

Первый магазин Multi Cook был открыт в августе 2023 года. У этой сети есть 750 магазинов во всем мире. Полуфабрикаты ручной работы изготавливают на месте, в самом магазине.