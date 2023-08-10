В Вильнюсе открылся украинский магазин замороженных полуфабрикатов Multi Cook

Вся представленная в магазине замороженная продукция изготавливается на месте в том же магазине. В магазине есть полуфабрикаты более чем 82 разных видов: пельмени, вареники, сырники, чебуреки, хинкали, фаршированные перцы, котлеты по-киевски (Kordon bliu), голубцы, цеппелины, блины жемайчу, блинчики, картофельные блины, фрикадельки, котлеты, супы, колбаски гриль, куриные или рыбные палочки, мясо для бургеров.
Кроме того, на месте изготавливаются разные начинки из мяса, фруктов и ягод, творога.
По словам представителей Multi Cook в других магазинах такой качественной и разнообразной продукции найти не получится.
Вся продукция производится из качественного литовского мяса. Каждый день производят и замораживают всю перечисленную продукцию. Срок годности таких полуфабрикатов 90 дней, поэтому Multi Cook рекомендует не хранить ее дольше. Рыба используется привозная.
Какие цены?
Представляем несколько товаров. Цены за 1 кг:
Голубцы с грибами – 12 евро;
Пельмени с мясом – 13 евро;
Вареники со сладким творогом – 12 евро;
Вареники с соленым творогом – 12 евро;
Вареники с вишней – 10 евро;
Блинчики с начинкой из мака и вишни – 12 евро;
Блинчики с творогом и черникой – 14 евро.
Магазин находится в Пашилайчай, на ул. Павильнёню, 55.