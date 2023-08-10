В Вильнюсе открылся украинский магазин замороженных полуфабрикатов Multi Cook

7 августа в Вильнюсе открылся первый магазин сети Multi Cook. Эта украинская сеть действует в разных странах мира, у нее есть 750 магазинов. Покупателям нравятся эти магазины качеством продукции. Современным людям не хватает времени на приготовление еды, поэтому цель Multi Cook - облегчение жизни своих покупателей. По словам представителей сети, клиенты, благодаря их продукции сэкономят время и смогут больше времени уделить семьи и детям, отдыху или хобби, пишет madeinvilnius.lt.