2024.09.22 07:05

В Вильнюсе открылся ресторан Андрюса Ужкальниса

 
ru.DELFI.lt
Andrius Užkalnis
Andrius Užkalnis
ФОТО: Rinatas Chairulinas | Delfi

В Вильнюсе уже больше месяца работает обновленный ресторан Mouse in the House, к команде которого подключился писатель, ресторанный критик Андрюс Ужкальнис. Сам ресторан Андрюсу не принадлежит, но его вклад чувствуется с порога и на страницах меню. В ресторане есть и библиотека. Ужкальнис рассказал порталу tv3.lt, почему в большей части ресторанов Литвы еда как минимум неинтересна, и что о ресторане говорит толщина меню.

Андрюс Ужкальнис одел ресторан The House на ул. Вокечу в новые одежды. Он назвал его Mouse in the House.

Он заметил, что этот ресторан называют его именем неофициально, на самом деле Андрюс - только партнер владельцев ресторана, не акционер и не совладелец.

Когда ему предложили стать членом команды, Андрюс согласился. Он интересовался, будет ли он только рекламным лицом. Оказывается, нет.

„Владение акциями - не единственная форма, которая помогает что-то назвать своим именем. Я также не являюсь владельцем компаний, которые под моим именем продают кетчуп и пельмени“, – прибавил Ужкальнис.

Он участвовал в составлении меню.

„Все блюда, которые есть в меню - мне нравятся. Они созданы с шефом Линасом Яблонскасом. Там много моих и его идей. Но я ем, готовлю дома, я не технолог. А в ресторане некогда ковыряться – там надо знать срок приготовления блюда, это борьба с наплывом заказов и т.д. Все это решал шеф.

Хотелось, чтобы люди видели личное участие, поэтому рядом со многими блюдами стоит мое имя или фамилия“, – сказал Ужкальнис.

Каждый день Андрюс у себя на странице Facebook публикует меню этого дня. По его словам, известное имя помогло – поток клиентов увеличился, но резервы для роста еще остаются.

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