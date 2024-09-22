В Вильнюсе открылся ресторан Андрюса Ужкальниса

Андрюс Ужкальнис одел ресторан The House на ул. Вокечу в новые одежды. Он назвал его Mouse in the House.

Он заметил, что этот ресторан называют его именем неофициально, на самом деле Андрюс - только партнер владельцев ресторана, не акционер и не совладелец.

Когда ему предложили стать членом команды, Андрюс согласился. Он интересовался, будет ли он только рекламным лицом. Оказывается, нет.

„Владение акциями - не единственная форма, которая помогает что-то назвать своим именем. Я также не являюсь владельцем компаний, которые под моим именем продают кетчуп и пельмени“, – прибавил Ужкальнис.

Он участвовал в составлении меню.