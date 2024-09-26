В Вильнюсе открылся первый в странах Балтии центр генной терапии Celltechna

Как указал председатель правления Northway Biotech Владас Альгирдас Бумялис, такие крупные комплексы необходимы Литве для реализации амбиций по получению к 2030 году 5% валового внутреннего продукта (ВВП) страны за счет биотехнологий.

„Есть много хороших малых компаний, которые получают финансирование и становятся единорогами, и это приятно. Но для достижения цели нам необходимо развивать и крупные комплексы“, - оценил Бумялис.

Принимавшая участие в открытии премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что этот проект является результатом двух десятилетий стремления Литвы стать страной передовых технологий и отраслей с высокой добавленной стоимостью.