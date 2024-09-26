В Вильнюсе открылся первый в странах Балтии центр генной терапии Celltechna

Как указал председатель правления Northway Biotech Владас Альгирдас Бумялис, такие крупные комплексы необходимы Литве для реализации амбиций по получению к 2030 году 5% валового внутреннего продукта (ВВП) страны за счет биотехнологий.
„Есть много хороших малых компаний, которые получают финансирование и становятся единорогами, и это приятно. Но для достижения цели нам необходимо развивать и крупные комплексы“, - оценил Бумялис.
Принимавшая участие в открытии премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что этот проект является результатом двух десятилетий стремления Литвы стать страной передовых технологий и отраслей с высокой добавленной стоимостью.
„Около 20 лет назад начались дискуссии о том, в какой сфере Литва может стать заметной в мире. В этих дискуссиях также участвовал профессор Бумялис. Тогда были дискуссии, из которых выкристаллизовались видения, стратегии и идеи развития Литвы“, - сказала Шимоните.
„И здесь мы видим, что, если эти видения не потеряны, они становятся плотью“, - сказала она.
Главный советник президента Ирена Сегаловичене, передавшая приветствия главы страны, отметила, что подобные проекты позволяют Литве стремиться стать мировым центром биотехнологий.
„По мнению президента, открытие центра генной терапии отражает как 40 лет литовской биофармацевтики, так и два десятилетия научного пути“, - передала И. Сегаловичене.
„Президент считает, что этот центр станет частью самого большого паззла биотехнологического города“, - добавила она.
Центр генной терапии Celltechna в Литве будет предоставлять услуги по разработке и производству передовых препаратов для генной терапии фармацевтическим компаниям в Европе и США. В инфраструктуру центра уже инвестировано 50 млн евро. Компания планирует проводить инновационные научные исследования в области генной терапии и производить компоненты.
В этот проект инвестирует группа компаний Northway. За 10 лет компания наймет более 2000 новых сотрудников. В город планируется инвестировать около 7 млрд евро.
Здесь будут работать 6 различных комплексов: от центров генной терапии, научных исследований и экспериментальных разработок и вирусологии до лабораторий исследования стволовых клеток и лабораторий 3D-биопечати. По мнению авторов проекта, город создаст огромные экономические, интеллектуальные и социальные блага и будет прославлять Литву во всем мире.