В пресс-релизе сказано, что новый официальный представитель Subaru в Литве - компания Autoerdvė, которая до сих пор действовала как независимый сервис Subaru. Отныне Autoerdvė предложит клиентам все услуги по продаже, финансированию покупки Subaru, гарантийного ремонта и послегарантийного ремонта.
Новый салон Subaru открылся на ул. Осло, 7, в Вильнюсе. В салоне уже можно увидеть всю гамму автомобилей Subaru.
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