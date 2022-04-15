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В пятницу в Вильнюсе открылся новый салон мобильного оператора BITĖ | Слава Україні Он находится в столичном ТЦ Akropolis. В салоне консультантами работают украинцы. Беженцы из Украины в этом салоне могут получить бесплатные услуги домашнего интернета и др. услуги. Все посетители салона могут легко пожертвовать деньги в находящемся в салоне терминале – помощь поступит на счет организации "Сильны вместе".
Bitė
Bitė
© Bendrovės nuotr.

"Вопрос связи вызывает у приехавших в Литву беженцев немало проблем. Поэтому здесь беженцев на их родном языке будут консультировать их соотечественники и Bitės Profas. В этом салоне украинцы смогут получить всю необходимую помощь и услуги", – сказал гендиректор Bitė Lietuva Пранас Куйсис.

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Новый салон называется BITĖ | Слава Україні. Он будет работать с 15 апреля до 15 июля.

В салоне беженцы смогут получить не только информацию, связанную с вопросами связи, но и другую важную для них информацию.

Беженцы в салоне могут бесплатно получить карты Labas, действующие в течение 3 месяцев. Кроме того, беженцы смогут получить 100 единиц оборудования для домашнего интернета, получить другие услуги связи и телевидения без длительных обязательств.

"Если вы знаете людей, которым нужна помощь в этой сфере – предложите им посетить салон BITĖ | Слава Україні, им предоставят всю необходимую помощь", – сказал Куйсис.

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