В Вильнюсе открылся новый рынок – завидовать будут все страны Балтии

В Вильнюсе появился новый район - Паупис. Именно там 6 мая в 11 ч. открылся необычный рынок. В условиях карантина одновременно там могут находиться 97 человек.

Люди собрались у здания за час до открытия. К сожалению, никаких крупных мероприятий и концертов по случаю открытия из-за карантина не состоялось. На рынке есть рестораны, которые предлагают еду навынос или в летних кафе на террасе.

Директор нового рынка Рута Хадасявичюте не боится, что переменчивая литовская погода помешает работе заведений. "Мы подумали об этом и постарались оборудовать как можно больше мест для разных погодных условий", – сказала она.

На рынке есть 16 ресторанов, 5 небольших магазинов и три бара. Кроме того, в выходные дни там свою продукцию будут продавать фермеры. По вечерам будут проводить разные мероприятия.

Рынок накрыт стеклянным куполом, поэтому напоминает зимний сад, в котором растет 1300 растений.

Хадасявичюте рассказала, что зал, в котором находятся рестораны, магазины и бары, размещается в том месте, где в конце XIX в. действовал пивной завод Липского.

Из популярных и хорошо знакомых вильнюсцам мест на этом рынке находятся Ramenas ir pagaliukai, Peri Peri, Burger Kiosk, Wraperia Suppa Kebs, Bola, Chačapuri bistro, Bebro blyninė, Sugamour. Открыты и новые места - Sparkling Ocean, Wokout, Mollusca, Wasabi.

Время работы нового рынка: 11-20 ч. в рабочие дни, 10-20 ч. в субботу, 10-18 ч. в воскресенье, рестораны работают с понедельника по четверг с 11 до 21 ч., с пятницы по воскресенье с 10 до 22 ч.