В Вильнюсе открылся новый перекресток в Гарюнай

Работы длились 5 месяцев. За это время разобрали старый асфальт на ул. Паняришкю, оборудован круговой перекресток, реконструирована инфраструктура - дождевая канализация, оборудовано освещение на участке протяженностью 790 м, положили 2257 кв. м асфальта, проложена пешеходная тропа - 1833 кв. м и велодорожка - 1174 кв. м.

Общая стоимость проекта – больше 1 млн. евро. Проект осуществила и финансировала компания Lidl Lietuva.

На втором этапе этот перекресток реконструируют в двухуровневый, построят пешеходный виадук через ул. Гарюну, оборудуют пешеходную тропу и велодорожку на перекрестке.