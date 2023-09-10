В Вильнюсе открылся новый перекресток в Гарюнай

Работы длились 5 месяцев. За это время разобрали старый асфальт на ул. Паняришкю, оборудован круговой перекресток, реконструирована инфраструктура - дождевая канализация, оборудовано освещение на участке протяженностью 790 м, положили 2257 кв. м асфальта, проложена пешеходная тропа - 1833 кв. м и велодорожка - 1174 кв. м.
Общая стоимость проекта – больше 1 млн. евро. Проект осуществила и финансировала компания Lidl Lietuva.
На втором этапе этот перекресток реконструируют в двухуровневый, построят пешеходный виадук через ул. Гарюну, оборудуют пешеходную тропу и велодорожку на перекрестке.
После открытия перекрестка с 11 сентября автобусы 20 маршрута Лаздинай-Мурине Воке-Нижние Панеряй будут ходить по ул. Паняришкю по прежней трассе – ул. Дублишкю, Паняришкю. По той же трассе автобусы будут ехать из Нижних Панеряй в сторону Лаздинай.