По случаю открытия покупателей ждали не только специальные предложения, но и бесплатные подарки – многоразовые пакеты для продуктов, горячие напитки и сладости.
Новый магазин Lidl открылся недалеко от Парка сказок. В порядок привели заброшенный гаражный массив. На этой территории и построили магазин, оборудовали стоянку для машин, дорогу, пешеходные и велодорожки.
Площадь торгового зала нового магазина составит 1400 кв. м, в магазине будет 11 касс – 5 стандартных и 6 - для самообслуживания. Обычный график работы магазина будет с 7 до 22 ч.
Торговая сеть сохранила все деревья, которые росли на этой территории, их пересадили на новое место, некоторые остались на своих обычных местах. Поэтому у самого входа в магазин покупателей встречает 16-метровая береза.
В новом магазине Lidl, как и во всех магазинах сети, 17 марта в 15–20 ч. и 18 марта в 10–20 ч., можно будет жертвовать продукты "Продовольственному банку".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Минфин представляет налоговую реформу: предлагают еще один тариф подоходного налога всеобщий налог на недвижимость
Министерство финансов Литвы представило проект...
Женщина пришла в ужас от стоимости ремонта в ванной: неужели это реально
В прошлом году цены в Литве росли практически во всех...
Эфир Delfi: как Беларуси готовиться к жизни без России?
Беларуси надо готовиться к отмежеванию от России. В...
Терпение жителей лопнуло: состояние дороги ужасное, а помощи нет (1)
Идет весна, тает лед, а с весной появляются не только ямы...
Инспекция: обязательство владеть литовским во всех сферах предоставления услуг должно быть узаконено
Государственная инспекция по языку в последнее время...