По случаю открытия покупателей ждали не только специальные предложения, но и бесплатные подарки – многоразовые пакеты для продуктов, горячие напитки и сладости.

Новый магазин Lidl открылся недалеко от Парка сказок. В порядок привели заброшенный гаражный массив. На этой территории и построили магазин, оборудовали стоянку для машин, дорогу, пешеходные и велодорожки.

Площадь торгового зала нового магазина составит 1400 кв. м, в магазине будет 11 касс – 5 стандартных и 6 - для самообслуживания. Обычный график работы магазина будет с 7 до 22 ч.

Торговая сеть сохранила все деревья, которые росли на этой территории, их пересадили на новое место, некоторые остались на своих обычных местах. Поэтому у самого входа в магазин покупателей встречает 16-метровая береза.

В новом магазине Lidl, как и во всех магазинах сети, 17 марта в 15–20 ч. и 18 марта в 10–20 ч., можно будет жертвовать продукты "Продовольственному банку".