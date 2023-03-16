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В микрорайоне Каролинишкес (Вильнюс), на ул. Л.Асанавичютес, 1H, открылся новый магазин сети Lidl. Это четвертый магазин Lidl открытый в этом году и 69-ый магазин сети в Литве. Открытие нового магазина привлекло покупателей – они стояли у магазина задолго до открытия, чтобы первыми попасть в него.
Lidl Lietuva
Lidl Lietuva
© Organizatorių nuotr.

По случаю открытия покупателей ждали не только специальные предложения, но и бесплатные подарки – многоразовые пакеты для продуктов, горячие напитки и сладости.

Новый магазин Lidl открылся недалеко от Парка сказок. В порядок привели заброшенный гаражный массив. На этой территории и построили магазин, оборудовали стоянку для машин, дорогу, пешеходные и велодорожки.

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Площадь торгового зала нового магазина составит 1400 кв. м, в магазине будет 11 касс – 5 стандартных и 6 - для самообслуживания. Обычный график работы магазина будет с 7 до 22 ч.

Торговая сеть сохранила все деревья, которые росли на этой территории, их пересадили на новое место, некоторые остались на своих обычных местах. Поэтому у самого входа в магазин покупателей встречает 16-метровая береза.

В новом магазине Lidl, как и во всех магазинах сети, 17 марта в 15–20 ч. и 18 марта в 10–20 ч., можно будет жертвовать продукты "Продовольственному банку".

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