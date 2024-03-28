В Вильнюсе открылся магазин польской сети: надеются, что не последний

Сеть HalfPrice появилась в 2021 г. Основная цель компании - развитие продаж в сегменте недорогих товаров. Покупателям предлагают одежду известных брендов по более низкой цене, можно сэкономить до 80%. В магазинах предлагают широкий выбор одежды и обуви, аксессуаров, товаров домашнего обихода более 3000 известных во всем мире брендов.

На открытии магазина Half Pricе представитель компании Half Price Паулина Дудак сказал, что эта сеть может предложить своим покупателям цены на 80% ниже обычных.

Она заверила, что Half Price не будет ориентироваться только на покупателей, которым нужны низкие или средние цены.

"Наша цель – чтобы Half price стал магазином для всех. Неважно, какие у вас доходы, мы хотим пригласить вас к себе. У нас привлекательные цены и качество. Мы рассчитываем на внимание мужчин и женщин из разных возрастных групп", – сказала Дудак.