В Вильнюсе открылся магазин польской сети: надеются, что не последний

Сеть HalfPrice появилась в 2021 г. Основная цель компании - развитие продаж в сегменте недорогих товаров. Покупателям предлагают одежду известных брендов по более низкой цене, можно сэкономить до 80%. В магазинах предлагают широкий выбор одежды и обуви, аксессуаров, товаров домашнего обихода более 3000 известных во всем мире брендов.
На открытии магазина Half Pricе представитель компании Half Price Паулина Дудак сказал, что эта сеть может предложить своим покупателям цены на 80% ниже обычных.
Она заверила, что Half Price не будет ориентироваться только на покупателей, которым нужны низкие или средние цены.
"Наша цель – чтобы Half price стал магазином для всех. Неважно, какие у вас доходы, мы хотим пригласить вас к себе. У нас привлекательные цены и качество. Мы рассчитываем на внимание мужчин и женщин из разных возрастных групп", – сказала Дудак.
По ее словам, Half Price может сохранять низкие цены "благодаря уникальному способу приобретения товаров в разных местах всего мира".
"Мы покупаем их у небольших поставщиков и у крупных, и из бутиков, мест распродаж – везде. И мы хотим, чтобы сэкономленные средства повлияли на нашего клиента. Сэкономленные средства мы возвращаем клиентам. Это позволяет продавать товары на 80% дешевле, чем минимальная цена", – сказала Дудак.
Она сказала, что надеется, что это не последний магазин сети в Литве, но пока об этом говорить еще сложно.
Какие же цены в первом магазине Half Price? Например, футболка Tommy Hilfiger - от 29 евро, джинсы Calvin Klein - от 69 евро, пальто или куртки Karl Lagerfeld или Michael Kors - 89 евро, а брюки Pierre Cardin – 34 евро.
По словам представителей портала Pricer.lt Пятраса Чепкаускаса, его решение польской сети прийти в Литве не удивляет.
"Это напоминает Pepco, только одежды больше. Они отличаются низкими ценами, целевой сегмент - покупатели Sinsay, Pepco, люди, покупающие одежду в торговых сетях", – сказла он.
По его мнению, приход этого магазина на рынке особенно не скажется.
"Это очередной убийца в этой категории, который найдет себе клиента. Если учесть ценовую политику – наибольшая угроза для секонд-хэндов Humana, но все будет происходить за счет других игроков на рынке", – сказал Чепкаускас.