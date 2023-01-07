aA
6 января в Вильнюсе открылся первый магазин азиатских товаров Miniso. Это один из самых популярных брендов азиатских товаров в мире (во всем мире насчитывается 4200 магазинов этого бренда).
Azijietiškų prekių tinklas „Miniso“
Azijietiškų prekių tinklas „Miniso“
© Įmonės nuotr.

"Красочные, качественные, веселые – такие вещи Miniso – давно пользуются популярностью во всем мире. Мы рады, что смогли открыть первый магазин в торговом центре литовской столицы CUP. Здесь как молодежь, так и семьи, другие покупатели, не теряющие молодежной жилки, найдут для себя приятные и необходимые товары", – сказала директор Miniso LT Д.Свирчинскайте.

Бренд был создан в 2013 г. и работает в более чем 80 странах и регионах, включая США, Канаду, Австралию, Испанию, ОАЭ, Индию, Мексику.

В течение трех лет компания намерена открыть 8 магазинов в Литве и Латвии. В Литве вскоре появится и электронный магазин этой сети.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В Литве есть работодатели, позволяющие работникам отдыхать, сколько они хотят

Брать отпуск, сколько пожелаете. Это не мечта, а...

Жители Литвы оказались в конце печального списка – значительно отстают от европейцев

Еще одна печальная статистика. Литовцы – один из самых...

Ландсбергис: свободный мир не понимает, что Россиян напала на всех

Экс-председатель Верховного Совета-Восстановительного...

Литовские пенсионеры боятся, что не смогут управлять автомобилями

Пенсионеры в Литве обеспокоены в связи с новым...

Ландсбергис: Путин за переговоры, потому что проигрывает

Как утверждает министр иностранных дел Габриэлюс...