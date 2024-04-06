В Вильнюсе открылся еще один греческий ресторан

Ресторан находится недалеко от Вильнюсского университета, по адресу ул. Университето, 10. На странице ресторана в Instagram уже в пятницу можно было увидеть, как выглядят некоторые блюда.
Одно из них – осьминог в легком маринаде на гриле с хрустящими каперсами и овощами.
Дионис – в греческой мифологии бог плодоносящих сил земли, растительности, виноградарства, виноделия, поэтому владельцы ресторана предлагают клиентам греческое вино.
Столики можно бронировать с 6 апреля, ресторан будет принимать гостей с 17 апреля.
В воскресенье и понедельник ресторан работать не будет, время работы в другие дни - с 17 до 23 ч. иногда до полуночи.