"Во время карантина мы работали, ремонтировали и работали лишь несколько дней - на главные праздники, чтобы помочь членам общины подготовиться к праздникам", - сказала она.
Во время карантина кафе было обновлено, появился зал на 100 кв. м, кухня увеличена почти в три раза.
"Мы создали такое пространство, где можно было бы не только отведать традиционные блюда литваков, но и принять участие в концертах живой музыки, презентациях книг и проводить разные другие мероприятия. Мы обновили интерьер, чтобы привлечь больше молодежи", – рассказала Куклянски.
Бейгельная – часть большого проекта, на который община в 2013 г. получила помощь из норвежского фонда.
В меню бейгельной тоже появятся новинки. Большое внимание будут уделять кофе. Но больше всего внимания, вероятно привлечет чолнт (блюдо из мяса, овощей, крупы и фасоли). Это традиционное еврейское субботнее горячее блюдо, то есть блюдо на Шаббат.
По-прежнему можно будет приобрести бейгели с разными начинками, пироги, по пятницам - халу.
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