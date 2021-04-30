"Во время карантина мы работали, ремонтировали и работали лишь несколько дней - на главные праздники, чтобы помочь членам общины подготовиться к праздникам", - сказала она.

Во время карантина кафе было обновлено, появился зал на 100 кв. м, кухня увеличена почти в три раза.

"Мы создали такое пространство, где можно было бы не только отведать традиционные блюда литваков, но и принять участие в концертах живой музыки, презентациях книг и проводить разные другие мероприятия. Мы обновили интерьер, чтобы привлечь больше молодежи", – рассказала Куклянски.

Бейгельная – часть большого проекта, на который община в 2013 г. получила помощь из норвежского фонда.

В меню бейгельной тоже появятся новинки. Большое внимание будут уделять кофе. Но больше всего внимания, вероятно привлечет чолнт (блюдо из мяса, овощей, крупы и фасоли). Это традиционное еврейское субботнее горячее блюдо, то есть блюдо на Шаббат.

По-прежнему можно будет приобрести бейгели с разными начинками, пироги, по пятницам - халу.