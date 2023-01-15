В Вильнюсе откроют крематорий

В открытии крематория примут участие глава группы ритуальных услуг Re Verum Арнас Вилджюнас, мэр города Ремигиюс Шимашюс и священник Альгирдас Толятас.
В крематории будут две камеры, на начальном этапе будет работать одна, если появится необходимость, установят вторую.
Если будут работать две камеры, то крематорий сможет выполнить 4041 заказ в год.
Это будет третий крематорий в Литве. Два других находятся в Кедайняйском районе и в Клайпедском районе.
Стоимость услуг крематориев в Литве составляет 242-382 евро.
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