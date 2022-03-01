aA
28 февраля в Вильнюсе было сняты название с ресторана "Царское село". Такое решение приняла компания Amber food, которой этот бренд принадлежал.

"Так совпало, что сделка по продаже заведения вместе с брендом выпала на этот день. И хотя бренд мы формально уже передали новому владельцу, мы решили, что в данной ситуации можем воспользоваться своим правом о сделать этот символический, но очень важный для всех нас шаг. Об этом мы информировали и нового владельца, который не был против нашего решения", – сказал директор Amber food grupė Гедиминас Балнис.

Ресторан вместе с брендом приобрел владелец кафе Sigmutė. Сделка вступает в силу 1 марта 2022 года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Ina Antaniškytė

Kuo skiriasi Hagos Tarptautinio Teisingumo Teismas bei Tarptautinis Baudžiamasis Teismas ir kokia atsakomybė gali grėsti agresoriui?

Delfi Plius Psichologas Gediminas Navaitis

Putino psichologinis tipažas: kodėl kai kurie rusai tapo nuolankiais Kremliaus nusikaltimų bendrininkais?

Delfi Plius Kristina Udrienė

Teisininkas atsako: ar gali vienas iš tėvų paskiepyti vaiką, neatsiklausęs kito nuomonės?

Delfi Plius Vytautė Merkytė

Kas buvo „jedinstvininkai“ ir kaip jie kėlė pavojų Lietuvos nepriklausomybei

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Dar prieš didžiuosius neramumus į Ukrainos rytus nuvykę lietuviai sulaukė įspėjimų: jei teks bėgti – teisingai pasirinkite pusę

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Toksiški santykiai – vaikystės patirčių pasekmė: kokią įtaką mūsų partnerio pasirinkimui turi tėvai?

Delfi Plius Pranas Šarpnickis

Kaip Lenino ir Stalino virėjo anūkas Putinas siejasi su čekistu Dzeržinskiu?

Delfi Plius Sniego pilys

Vado iki gyvos galvos biografija: nuplagijuotas mokslinis darbas, uolus „stukačinimas“ KGB ir nepagarba šeimai

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Išsamus Vaivos Budraitytės 2022-ųjų horoskopas Žuvims: vienišiai susiras antrą pusę, o sutuoktiniai žvilgčios į šoną

Статьи по теме:

Премьер Литвы: не хотелось бы видеть, как ответственность за преступления Путина и Лукашенко, сваливают на невинных людей

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник на...

Священник Моцкус: православные Литвы осуждают российскую инвазию в Украину

На второй день военных действий России в Украине , 25...

Аналитик: похоже, что Россия вскоре начнет отступать

Официальное вовлечение белорусской армии в войну в...

Вильнюсцы еще раз "послали" Россию: фотография распространяется в социальных сетях

Фотограф Миндаугас Дулинскас на своей странице в...

Магазин Iki после реконструкции не будет называться "Минском"

В марте после реконструкции откроется один из самых...

TOP новостей

Ochtyrkos mieste žuvo 70 Ukrainos karių

Война в Украине. Ракетные удары по Харькову, 30-километровые колонны российских военных движутся в сторону Киева

Противостояние российской агрессии со стороны Украины...

Специальный эфир Delfi: Киев на связи, помощь украинцам, "белорусы, это не ваша война"!

Противостояние российской агрессии со стороны...

Премьер Литвы: не хотелось бы видеть, как ответственность за преступления Путина и Лукашенко сваливают на невинных людей

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник на...

Томас Венцлова о войне России против Украины: "Опять чума, Калигула и горе"

Литовский поэт, переводчик и публицист, профессор...

Грибаускайте: нынешнее состояние Путина очень опасное

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью CNN...