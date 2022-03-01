"Так совпало, что сделка по продаже заведения вместе с брендом выпала на этот день. И хотя бренд мы формально уже передали новому владельцу, мы решили, что в данной ситуации можем воспользоваться своим правом о сделать этот символический, но очень важный для всех нас шаг. Об этом мы информировали и нового владельца, который не был против нашего решения", – сказал директор Amber food grupė Гедиминас Балнис.

Ресторан вместе с брендом приобрел владелец кафе Sigmutė. Сделка вступает в силу 1 марта 2022 года.