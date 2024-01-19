В Вильнюсе награждены социально ответственные предприятия страны

"Я рада, что с каждым годом этот конкурс привлекает все больше интереса со стороны компаний (...). Надеюсь, что благодаря этому растет не только лидерство социально ответственного бизнеса, но и доверие к нашей стране. Социально ответственный бизнес – это огромная сила нашего государства", – сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.