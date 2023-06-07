По словам Гендиректора "Инвестируй в Литве" Элиюса Чивилиса, планы расширения abat в Вильнюсе - еще одно доказательство того, что город привлекает инвесторов зрелой экосистемой технологий.

"abat подтверждает, что Вильнюс заметен на международном рынке, поскольку может предложить благоприятное и надежное окружение для компаний, занимающихся высокими технологиями", – сказал Чивилис.

Гендиректор abat LT Томас Бэтге сказал, что компания выбрала Вильнюс за живучий сектор высоких технологий, привлекательное и стабильное окружение, помощь государства новому бизнесу и привлекательную для работников и работодателей инфраструктуру города.

"Мы ищем квалифицированных специалистов SAP, которые свободно говорят на иностранных языках, и таланты, которые мы можем подготовить на позиции консультантов. Во-первых, нас интересуют специалисты, которые хотели бы работать как с местными, так и с международными проектами и приложиться к культуре abat, в основе которой лежит доверие и уважение", – сказал Бэтге.

Сообщается, что новый этап трудоустройства, который планируют провести летом 2023 г, будет частью усилий по интеграции bat LT в мировую структуру компании.