Организаторы ярмарки призвали торговцев принять участие в сборе помощи для Украины. С пятницы по воскресенье на площади им. Винцаса Кудирки состоятся аукционы, на которых будут продавать работы ремесленников, а собранные деньги переведут в один из фондов помощи Украине.

Когда прошла первая ярмарка Казюкаса, никто не знает, но ее традиция корнями уходит в 1604 г., когда вильнюсцы встретили доставленный из Рима освященный папой флаг королевича Казимира.

Ярмарка охватит большую часть центра и Старого города.

В этом году ярмарка начинается 4 марта, в день Св. Казимира, патрона Литвы. Торговля начнется с 12 ч., а торжественное открытие ярмарки состоится в 14.30 ч. театрализованным шествием Св. Казимира от Лукишкской до Кафедральной площади.

Ярмарка привлекает сотни тысяч людей, а коронавирус все еще не покинул Литву, поэтому организаторы просят жителей оценить свое состояние и при малейших признаках недомогания оставаться дома.

Посетителям ярмарки рекомендуется надевать маски или респираторы, дезинфицировать руки после контакта.