В Вильнюсе начинается строительство крупнейшего в Европе биотехнологического парка

Парк займет территорию равную территории 10 футбольных полей, инвестиции в него составят 7 млрд. евро за 10 лет. Будет создано 2000 новых рабочих мест.
В создание парка инвестирует группа Northway.
На мероприятии по случаю начала строительства 16 ноября председатель правления Northway Biotech Владас Бумялис сказал, что сегодня уже начато строительство первого центра – Генной терапии.
Он заверил, что строительство будет завершено в 2024 г., а свою работу центр начнет в 2025 году. Площадь центра составит 8000 кв. м, а инвестиции в него составят 50 млн. евро, в нем будут работать 100 человек.
В 2025-2030 гг. построят другие здания.
Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен на мероприятии сказала, что у нас есть все возможности для того, чтобы оказаться на вершине лучших в этой сфере.
Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас также приветствовал начало работ.
Президент Гитанас Науседа заверил, что программы ничего не стоят, если не становятся делами. "У Литвы есть шанс стать передовой технологической страной, я уже сегодня вижу, что мы ею становимся. Хотелось бы пожелать, чтобы такой дальнозоркий подход коснулся и других регионов. Я понимаю, что в небольшом городе 2000 работников найти не получится, но какие-то отделы или звенья могли бы появиться в регионах нашей страны", – сказал он.