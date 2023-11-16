В Вильнюсе начинается строительство крупнейшего в Европе биотехнологического парка

Парк займет территорию равную территории 10 футбольных полей, инвестиции в него составят 7 млрд. евро за 10 лет. Будет создано 2000 новых рабочих мест.

В создание парка инвестирует группа Northway.

На мероприятии по случаю начала строительства 16 ноября председатель правления Northway Biotech Владас Бумялис сказал, что сегодня уже начато строительство первого центра – Генной терапии.

Он заверил, что строительство будет завершено в 2024 г., а свою работу центр начнет в 2025 году. Площадь центра составит 8000 кв. м, а инвестиции в него составят 50 млн. евро, в нем будут работать 100 человек.

В 2025-2030 гг. построят другие здания.

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен на мероприятии сказала, что у нас есть все возможности для того, чтобы оказаться на вершине лучших в этой сфере.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас также приветствовал начало работ.