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В Вильнюсском парке промышленных инноваций на ул. Мишкадварё, недалеко от Кайренай, начинается строительство новой частной школы The British School of Vilnius.
Po Nepriklausomybės atkūrimo, Kaune atidaryta pirmoji nauja mokykla
Po Nepriklausomybės atkūrimo, Kaune atidaryta pirmoji nauja mokykla
© DELFI / Mantas Jokubauskas

Инициаторы проекта сообщили, что школа откроется в сентябре 2023 года. Это будет школьный городок со школой и инфраструктурой для 4 видов спорта: 25-метровым закрытым бассейном, тренажерным залом, баскетбольной площадкой, уличной спортивной зоной, включая футбольное поле традиционного размера и теннисные корты. Кроме того, там будут художественные и технологические лаборатории, музыкальный класс со студией и большой библиотекой.

Комплекс займет 12 000 кв. м, само здание будет площадью 4000 кв. м. В школе будут учиться около 400 детей, работать 50 учителей и других работников.


Проект финансирует BaltCap Infrastructure Fund, его стоимость 6 млн. евро. Концепция школы создана 2L architects.

"British School of Vilnius за три года деятельности выросла с 23 до 120 учеников. В школьном городке смогут учиться 400 детей", – сказал глава школы Эндрю Проссер.

В школе учатся дети 17 национальностей. В последнее время в школу пришли и дети работников переведенных в Литву компаний из Украины и Беларуси.


Первые 20 лет владельцем здания и комплекса будет фонд BaltCap Infrastructure Fund, потом The British School of Vilnius сможет его выкупить.

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