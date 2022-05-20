Инициаторы проекта сообщили, что школа откроется в сентябре 2023 года. Это будет школьный городок со школой и инфраструктурой для 4 видов спорта: 25-метровым закрытым бассейном, тренажерным залом, баскетбольной площадкой, уличной спортивной зоной, включая футбольное поле традиционного размера и теннисные корты. Кроме того, там будут художественные и технологические лаборатории, музыкальный класс со студией и большой библиотекой.
Комплекс займет 12 000 кв. м, само здание будет площадью 4000 кв. м. В школе будут учиться около 400 детей, работать 50 учителей и других работников.
Проект финансирует BaltCap Infrastructure Fund, его стоимость 6 млн. евро. Концепция школы создана 2L architects.
"British School of Vilnius за три года деятельности выросла с 23 до 120 учеников. В школьном городке смогут учиться 400 детей", – сказал глава школы Эндрю Проссер.
В школе учатся дети 17 национальностей. В последнее время в школу пришли и дети работников переведенных в Литву компаний из Украины и Беларуси.
Первые 20 лет владельцем здания и комплекса будет фонд BaltCap Infrastructure Fund, потом The British School of Vilnius сможет его выкупить.
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