В Вильнюсе на реконструкцию закрывается один из крупнейших магазинов IKI

Последний день работы магазина - 9 января. Перед закрытием в магазине объявят скидки. В реконструкцию планируют инвестировать 2,2 млн. евро, магазин откроется в середине марта.
IKI Minskas находится в оживленном месте города, в районе Жирмунай. Ежедневно магазин посещает большое количество покупателей. После реконструкции он должен стать одним из самых современных магазинов сети в Литве.
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