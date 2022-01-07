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На следующей неделе на реконструкцию закрывается один из крупнейших и популярнейших магазинов Iki в Вильнюсе – IKI Minskas, находящийся по адресу ул. Жирмуну, 2.
В Вильнюсе на реконструкцию закрывается один из крупнейших магазинов IKI
© DELFI / Andrius Sarcevičius

Последний день работы магазина - 9 января. Перед закрытием в магазине объявят скидки. В реконструкцию планируют инвестировать 2,2 млн. евро, магазин откроется в середине марта.

IKI Minskas находится в оживленном месте города, в районе Жирмунай. Ежедневно магазин посещает большое количество покупателей. После реконструкции он должен стать одним из самых современных магазинов сети в Литве.

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