Расписание этого троллейбуса можно найти на сайте www.judu.lt. Оно выделено специальной иконкой – красным троллейбусом.

В длинном троллейбусе действуют обычные билеты на проезд в вильнюсском общественном транспорте, их можно купить с помощью приложений m.Ticket и Trafi, или пополнив билеты на "Карте вильнюсца".

Новый троллейбус отличается не только длиной, но и внешним видом – в праздничный период он украшен сотнями лампочек.

24-метровый Solaris Trollino 24 Metrostyle будет курсировать в Вильнюсе с 14 декабря до середины января. Одновременно в нем может ехать 190 пассажиров, нынешние троллейбусы Вильнюса перевозят 77-111 пассажиров.