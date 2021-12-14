Расписание этого троллейбуса можно найти на сайте www.judu.lt. Оно выделено специальной иконкой – красным троллейбусом.
В длинном троллейбусе действуют обычные билеты на проезд в вильнюсском общественном транспорте, их можно купить с помощью приложений m.Ticket и Trafi, или пополнив билеты на "Карте вильнюсца".
Новый троллейбус отличается не только длиной, но и внешним видом – в праздничный период он украшен сотнями лампочек.
24-метровый Solaris Trollino 24 Metrostyle будет курсировать в Вильнюсе с 14 декабря до середины января. Одновременно в нем может ехать 190 пассажиров, нынешние троллейбусы Вильнюса перевозят 77-111 пассажиров.
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