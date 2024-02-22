В Вильнюсе ищут руководителя: зарплата до 6000 евро

Заявки можно подавать на сайте государственной службы до 6 марта 2024 г.
"Нового руководителя Вильнюсского отделения ждет интересная работа и возможность принять участие в трансформации "Содры" (...)", – сказал глава "Содры" Кястутис Черешка.
Претенденту предлагают зарплату от 4160 до 5965 евро "на бумаге". Предполагается выплата надбавок за достигнутые результаты. У нового руководителя будет возможность совершенствоваться – участвовать в семинарах, курсах, консультациях.
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