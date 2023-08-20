В Вильнюсе была продана одна из самых дорогих моделей BMW

"В Литве зафиксировано историческое событие на рынке – продан самый дорогой автомобиль BMW для обычных дорог – новый BMW 3.0 CSL. Во всем мире концерн выпустил всего 50 таких автомобилей, один из них купил коллекционер из Литвы", – сказано в пресс-релизе.
По данным редакции madeinvilnius.lt, средняя стоимость такого автомобиля – 750 000 евро.
Krasta Auto сообщает, что подробности об этой сделке сообщит 22 августа.
BMW 3.0 CSL - одна из самых известных и желанных моделей, созданная для участия в европейских гонках.
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