20 августа 2023 г. 12:29

В Вильнюсе была продана одна из самых дорогих моделей BMW

 
ru.DELFI.lt
BMW 3.0 CSL Hommage
BMW 3.0 CSL Hommage
ФОТО: Gamintojo nuotr.

Компания Krasta Auto сообщает, что в Вильнюсе был продан самый дорогой автомобиль марки BMW - BMW 3.0 CSL.

Литве зафиксировано историческое событие на рынке – продан самый дорогой автомобиль BMW для обычных дорог – новый BMW 3.0 CSL. Во всем мире концерн выпустил всего 50 таких автомобилей, один из них купил коллекционер из Литвы", – сказано в пресс-релизе.

По данным редакции madeinvilnius.lt, средняя стоимость такого автомобиля – 750 000 евро.

Krasta Auto сообщает, что подробности об этой сделке сообщит 22 августа.

BMW 3.0 CSL - одна из самых известных и желанных моделей, созданная для участия в европейских гонках.

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