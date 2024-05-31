В Вильнюсе будут продавать старые троллейбусы

"Практика показывает, что неиспользуемые транспортные средства приспосабливают для других целей – они становятся домиками для отдыха, кладовками и даже кафе", – сказано в пресс-релизе Вильнюсского муниципалитета.

По данным муниципалитета, непроданные троллейбусы будут сданы на металлолом.

Первые новые Škoda 32 Tr уже подготовлены к отсылке в Вильнюс, они будут в столице в первой половине июня.