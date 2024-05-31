2024.05.31 16:08

В Вильнюсе будут продавать старые троллейбусы

 
ru.DELFI.lt
Dėl nutrūkusių elektros laidų Vilniuje sutriko troleibusų eismas
Dėl nutrūkusių elektros laidų Vilniuje sutriko troleibusų eismas
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas
Летом в Вильнюсе начнется эксплуатация новых троллейбусов Škoda 32 Tr, а старые троллейбусы будут распродавать, сообщает портал madeinvilnius.lt.

"Практика показывает, что неиспользуемые транспортные средства приспосабливают для других целей – они становятся домиками для отдыха, кладовками и даже кафе", – сказано в пресс-релизе Вильнюсского муниципалитета.

По данным муниципалитета, непроданные троллейбусы будут сданы на металлолом.

Первые новые Škoda 32 Tr уже подготовлены к отсылке в Вильнюс, они будут в столице в первой половине июня.

После пробных испытаний на улицах Вильнюса 20 первых троллейбусов начнут курсировать в городе в августе.

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